​В Баку мать пожертвовала почку больной дочери

В Баку пересадили почку молодой девушке, вес которой составлял 35 кг.

Как сообщает Report, 17-летняя девушка в тяжелом состоянии обратилась в отделение "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра.

После обследования врачи приняли решение о необходимости пересадки почки. Операция была проведена под руководством главного специалиста по трансплантологии почек Министерства здравоохранения, хирурга-уролога Рашада Шолана.

Врач отметил, что девушка долгое время страдала от хронической почечной недостаточности, ей проводились регулярные сеансы гемодиализа и впоследствии у нее развилась кахексия (крайнее истощение организма). "В результате нарушения обмена веществ и на фоне общего ослабления организма у пациентки замедлились физиологические процессы и снизился аппетит, ее вес составлял 35 кг. Она нуждалась в срочной пересадке почки. Наша команда успешно выполнила эту довольно рискованную операцию. Пересаженный орган функционирует нормально. У пациентки наблюдается прибавка в весе".

Донором стала 45-летняя мать пациентки.