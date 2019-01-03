В Баку из-за взрыва пиротехники пострадали 5 человек

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число обращений, поступивших на Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи в праздничные дни.

Как сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос Report, 31 декабря на станцию обратились в целом 2356 человек, 1 января - 2398 человек.

Было отмечено, что 5 из них пострадали из-за фейерверков и пиротехнических средств: "Двое их них были госпитализированы с диагнозом ожог, 3 – травмы рук. Кроме того, в этот период 3 человека получили пищевое отравление. 647 человек из обратившихся - дети".