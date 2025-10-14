В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому
- 14 октября, 2025
- 12:02
В Хазарском районе Баку бригада скорой медицинской помощи приняла роды на дому.
Как сообщили Report в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), прибывшая по вызову бригада оказала помощь 27-летней женщине на 38-й неделе беременности.
Женщина родила дома, затем мать и новорожденный были доставлены в Хазарский медицинский центр.
По данным, новорожденный мальчик весит 3 кг 150 г, рост - 50 см. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.
