    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    • 14 октября, 2025
    • 12:02
    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    В Хазарском районе Баку бригада скорой медицинской помощи приняла роды на дому.

    Как сообщили Report в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), прибывшая по вызову бригада оказала помощь 27-летней женщине на 38-й неделе беременности.

    Женщина родила дома, затем мать и новорожденный были доставлены в Хазарский медицинский центр.

    По данным, новорожденный мальчик весит 3 кг 150 г, рост - 50 см. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

