В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

В Хазарском районе Баку бригада скорой медицинской помощи приняла роды на дому.

Как сообщили Report в Объединении управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), прибывшая по вызову бригада оказала помощь 27-летней женщине на 38-й неделе беременности.

Женщина родила дома, затем мать и новорожденный были доставлены в Хазарский медицинский центр.

По данным, новорожденный мальчик весит 3 кг 150 г, рост - 50 см. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.