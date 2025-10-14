Bakıda qadın evdə doğuş edib
Sağlamlıq
- 14 oktyabr, 2025
- 11:33
Xəzər rayonunda çağırışa gedən təcili tibbi yardım briqadası doğuş prosesini evdə icra etmək məcburiyyətində qalıb.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, çağırış ünvanında təcili tibbi yardım heyəti 38 həftəlik hamilə olan 27 yaşlı qadının doğuş prosesini idarə edib. Doğuşun ilkin mərhələsi birbaşa yaşayış ünvanında baş verib, daha sonra isə proses təcili tibbi yardım avtomobilində nəzarətdə saxlanılıb.
Təcili tibbi yardım briqadası ana və yenidoğulmuşa zəruri ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra onlar müvafiq tibb müəssisəsinə təxliyə edilib.
Hazırda ana və körpənin müalicəsi Xəzər Tibb Mərkəzində davam etdirilir. Körpə oğlandır, çəkisi 3 kq. 150 qr., boyu 50 sm-dir. Hər ikisinin vəziyyəti qənaətbəxşdir.
Son xəbərlər
12:14
Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"İnfrastruktur
12:10
Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıbSənaye
12:09
Foto
Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılırSosial müdafiə
12:08
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
12:07
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıbMaliyyə
12:07
Tramp "Time"in üz qabığındakı fotosunu bəyənməyibMaraqlı
12:04
Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"Biznes
12:02
Fərhad Aşurbəyli: "Qarabağ Kuboku üzrə Milli Mətbəx Çempionatına gələcəkdə digər ölkələr də qoşula biləcək"Biznes
11:55