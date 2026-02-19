İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    İqtisadiyyat
    19 fevral, 2026
    11:17
    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sabah pensiyaların ödənilməsini tam yekunlaşdırmağı planlaşdırır.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 20-də güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərə də ödəniş ediləcək.

    1 yanvar 2026-cı ilə qədər təyin edilmiş bütün növ pensiyalar ilin əvvəlindən 9,3 % indeksləşdirilərək artırılıb.

    Fevral ayının pensiyaları qeyd edilən artımlarla birgə ödəniləcək.

    Həmçinin indeksləşdirmə üzrə yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyasına əlavə olunacaq.

    ГФСЗ завтра завершит выплату пенсий с надбавкой

