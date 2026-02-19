Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək
İqtisadiyyat
- 19 fevral, 2026
- 11:17
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sabah pensiyaların ödənilməsini tam yekunlaşdırmağı planlaşdırır.
Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.
Bildirilib ki, fevralın 20-də güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərə də ödəniş ediləcək.
1 yanvar 2026-cı ilə qədər təyin edilmiş bütün növ pensiyalar ilin əvvəlindən 9,3 % indeksləşdirilərək artırılıb.
Fevral ayının pensiyaları qeyd edilən artımlarla birgə ödəniləcək.
Həmçinin indeksləşdirmə üzrə yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyasına əlavə olunacaq.
