İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Fərdi
    • 19 fevral, 2026
    • 11:16
    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Cüdo üzrə Azərbaycan milli komandalarının baş həkimi Ramil Vəliyevin təqdimatında məşqçilər üçün kəllə-beyin travmalarının profilaktikası mövzusunda maarifləndirici seminar təşkil olunub.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, seminarın əsas məqsədi idman mühitində baş verə biləcək travmaların qarşısının alınması, erkən əlamətlərin tanınması və düzgün ilkin müdaxilə mexanizmlərinin məşqçilərə çatdırılması olub. Tədbir zamanı iştirakçılara kəllə-beyin travmalarının yaranma səbəbləri, risk faktorları və onların uzunmüddətli təsirləri barədə ətraflı məlumat verilib.

    Xüsusilə vurğulanıb ki, idman zamanı baş nahiyəsinə zərbə hallarında ilkin simptomların vaxtında müəyyən edilməsi və idmançının dərhal tibbi qiymətləndirilməsi həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu təşəbbüs milli komandalarda sağlamlıq və təhlükəsizlik mədəniyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən sistemli tədbirlərin tərkib hissəsidir.

    Gələcəkdə də məşqçilər və idman mütəxəssisləri üçün bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlərin davam etdirilməsi planlaşdırılır.

    cüdo maarifləndirmə seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyası Ramil Vəliyev

    Son xəbərlər

    11:32
    Foto

    Leyla Əliyeva Tiranada uşaq evi və xəstəxana mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:32
    Foto

    SOCAR və "Gran Tierra Energy Inc." arasında saziş mzalanıb

    Energetika
    11:26

    "AFB Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:26

    Çingiz Qənizadə: Şəxsimə böhtan atdığına görə Paris məhkəməsi Qənimət Zahidovu cərimə edib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycanda sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    İqtisadiyyat
    11:16

    Cüdo məşqçiləri üçün maarifləndirici seminar təşkil olunub

    Fərdi
    11:14

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidenti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Bakıda Azərbaycan və Özbəkistanın müttəfiqlik fəaliyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:06

    Azərbaycan təmsilçiləri Türk Dövlətlərinin Xizək Kubokunda iki medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti