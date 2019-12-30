В Азербайджане в этом году 74% населения старше 18 лет прошли медосмотр

"В Азербайджане в этом году 74% населения старше 18 лет прошли медицинское обследование".

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии в Минздраве заявил глава отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

По его словам, у 279 000 человек были диагностированы различные типы первичных заболеваний: "Из них 21 тыс. были госпитализированы, 56 тыс. взяты на диспансеризацию, свыше 1 миллиона 800 тыс. человек привлечены к дополнительным обследованиям, более 99 тыс. человек после выздоровления были выписаны из диспансеров".

Г.Поладов отметил, что в целом в 2019 году в медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения, поступило более 47 миллионов обращений, 712 тыс. пациентов были привлечены к стационарному лечению. В этом году услугами реабилитации и санитарии воспользовались около 8 тыс. человек.