В Азербайджане проведено свыше 120 тыс. тестов на коронавирус

​В Азербайджане проведено свыше 120 тыс. тестов на коронавирус

25 апреля, 2020 16:17

https://report.az/storage/news/e238d418b098a19b17e45ce04e858056/5f24bdf6-b930-4bfa-a5a4-e0113e50d9b2_292.jpg Обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса в стране. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в целях выявления новых случаев заражения было проведено 120 479 тестов.

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