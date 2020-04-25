​В Азербайджане проведено свыше 120 тыс. тестов на коронавирус

Обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса в стране.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период в целях выявления новых случаев заражения было проведено 120 479 тестов.
Обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса в стране.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период в целях выявления новых случаев заражения было проведено 120 479 тестов.
Эта новость также доступна на других языках: