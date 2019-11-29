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В Азербайджане контроль над наркотиками и психотропными веществами передан структуре Минздрава

В Азербайджане контроль над наркотиками передан структуре Минздрава

Расширен круг деятельности Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, решение приняла коллегия министерства.

Согласно решению, впредь публичное лицо юридического права "Центр аналитической экспертизы" участвует в контроле над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, свободный оборот которых запрещен, ограничен и подлежит контролю на территории Азербайджанской Республики, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, для импорта в страну, экспорта, транзита и изготовления которых требуется получение лицензии.

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