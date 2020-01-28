В Азербайджане создадут рабочую группу в связи с опасностью распространения пневмонии нового типа

В Азербайджане под руководством министра здравоохранения и при участии соответствующих учреждений будет создана рабочая группа в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на совещании, проведенном в Кабинете министров.

Было отмечено, что в настоящее время в стране нет случаев заражения новым типом пневмонии, ситуация в связи с состоянием здоровья населения в Азербайджане находится под полным контролем государства, причин для беспокойства нет.