В Азербайджане завершилось бесплатное медобследование населения

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в стране продолжается профилактическое медицинское обследование населения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, завершилось медицинское обследование населения, запланированное на период с 12 февраля по 12 мая этого года.

Медицинское обследование прошли 5 млн 638 тыс. 115 лиц старше 18 лет. Из них 3540384 - мужчины, 3742875 - женщины. У 338013 обратившихся обнаружены различные первичные заболевания.

В ходе обследования 27663 человека были госпитализированы, 58563 человека взяты под диспансерский контроль, 1810880 человек привлечены к дополнительному обследованию.

В результате усилий руководителей городских и районных медицинских учреждений и откомандированных в регионы групп в составе специалистов, были оздоровлены 166 тыс. 277 человек.

Профилактическое медицинское обследование населения будет продолжено и в будущем.

Отметим, что обследование проводилось согласно распоряжению заместителя министра здравоохранения Нигяр Алиевой "О медицинском освидетельствовании населения Азербайджанской Республики".