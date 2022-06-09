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В Азербайджане зарегистрировано более 8,2 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан

В Азербайджане зарегистрировано более 8,2 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан В настоящее время в Азербайджане 8 202 ВИЧ-инфицированных находятся на учете в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.
Здоровье
9 июня 2022 г. 15:39
В Азербайджане зарегистрировано более 8,2 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан

В настоящее время в Азербайджане 8 202 ВИЧ-инфицированных находятся на учете в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом Республиканского центра по борьбе со СПИДом Гюнеш Джафарова.

Она отметила, что 5 704 (69,6%) из них мужчины, 2 498 (30,4%) – женщины: "Каскад лечения ВИЧ-инфицированных, применяемый в мире и в нашей стране, позволяет оценивать эффективность мер против эпидемии ВИЧ, наглядно отражает круг охвата, доступность и качество услуг по лечению, профилактике ВИЧ. Достигнут прогресс в реализации глобальных целей "90-90-90", поставленных в рамках каскад услуг в связи с ВИЧ, и Азербайджан входит в число стран, приблизившихся к поставленным целям".

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Версия на английском языке Number of registered HIV patients in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatda olan İİV xəstələrinin sayı açıqlanıb

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