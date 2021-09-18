В Азербайджане зарегистрировано 2 042 новых случая заражения

В Азербайджане зарегистрировано 2 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечились 3 224 человека.

В Азербайджане зарегистрировано 2 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечились 3 224 человека.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки 29 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 470 985 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 430 717 человек вылечились, 6 280 человек скончались. Число активных больных составило 33 988 человек.

За последние сутки проведено 15 666 тестов, в общей сложности 4 731 381.