В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат

Об этом сообщили представители оптовых фармацевтических предприятий и закрытого акционерного общества "Фармацевтический завод ЭГИС" в Азербайджане

Серия упакованных в блистере №28 (2х14) таблеток Рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг под коммерческим названием "Хартил® - Д", принадлежащем закрытому акционерному обществу "Фармацевтический завод ЭГИС", была отозвана, поскольку результат испытаний на стабильность лекарственных средств вышел за рамки спецификации.

Как заявили Report в аналитическом экспертном центре Министерства здравоохранения, об этом сообщили представители оптовых фармацевтических предприятий и закрытого акционерного общества "Фармацевтический завод ЭГИС" в Азербайджане.

Также запрещен ввоз в страну и оптовая и розничная продажа таблеток Рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг под коммерческим названием “Хартил® - Д”, выпущенных серией 0010319 с датой истечения срока годности в марте следующего года.