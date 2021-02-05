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В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат

В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат Об этом сообщили представители оптовых фармацевтических предприятий и закрытого акционерного общества "Фармацевтический завод ЭГИС" в Азербайджане
Здоровье
5 февраля 2021 г. 15:18
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат

Серия упакованных в блистере №28 (2х14) таблеток Рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг под коммерческим названием "Хартил® - Д", принадлежащем закрытому акционерному обществу "Фармацевтический завод ЭГИС", была отозвана, поскольку результат испытаний на стабильность лекарственных средств вышел за рамки спецификации.

Как заявили Report в аналитическом экспертном центре Министерства здравоохранения, об этом сообщили представители оптовых фармацевтических предприятий и закрытого акционерного общества "Фармацевтический завод ЭГИС" в Азербайджане.

Также запрещен ввоз в страну и оптовая и розничная продажа таблеток Рамиприл/гидрохлоротиазид-2,5 мг/12,5 мг под коммерческим названием “Хартил® - Д”, выпущенных серией 0010319 с датой истечения срока годности в марте следующего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu dərmanın satışına qadağa qoyulub

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