В Азербайджане за сутки выявлено 2 372 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 616 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 2 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 4 616 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 19 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 777 804 факта заражения COVID-19, из них вылечились 742 326 человек, 9 280 скончались, активно больных - 26 198.

За последние сутки в стране проведено 10 318 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 501 358 тестов.