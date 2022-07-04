В Азербайджане за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 793 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 453 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 218.

За последние сутки в стране проведено 1 574 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 972 527 тестов.