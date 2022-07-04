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В Азербайджане за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.
Здоровье
4 июля 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 793 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 453 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 218.

За последние сутки в стране проведено 1 574 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 972 527 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 17 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada daha 17 nəfər koronavirusa yoluxub

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