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В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.
Здоровье
27 июня 2022 г. 17:55
В Азербайджане за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 793 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 298 человек вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 161.

За последние сутки в стране проведен 1541 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 956 005 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 12 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 12 nəfər koronavirusa yoluxub

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