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В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.
Здоровье
21 мая 2022 г. 17:31
В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 792 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 950 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 48 человек.

За последние сутки в стране проведено 2 587 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 869 996 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1 new COVID-19 case
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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