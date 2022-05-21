В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 792 708 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 950 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 48 человек.

За последние сутки в стране проведено 2 587 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 869 996 тестов.