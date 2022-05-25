В Азербайджане за сутки вакцинированы около 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 2 974 человека.

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 2 974 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 345, второй дозой - 275 человек.

Тремя и более дозами вакцинирован 2 131 человек, бустерную дозу получили 223 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 712 980, из них первую дозу вакцины получили 5 346 518, две дозы - 4 847 988, бустерную дозу - 3 273 494 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 980 человек.