В Азербайджане за сутки вакцинированы около 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 2 933 человека.

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 2 933 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 354, второй дозой - 268 человек.

Тремя и более дозами вакцинирован 2 086 человек, бустерную дозу получили 225 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 715 913, из них первую дозу вакцины получили 5 346 872, две дозы - 4 848 256, бустерную дозу - 3 275 580 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 245 205 человек.