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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 33 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 33 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 33 853 человека.
Здоровье
2 марта 2022 г. 17:53
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 33 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 33 853 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 948, второй - 1 800 человек, тремя и более дозами – 28 376, бустерной дозой после положительного ответа – 1 729 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 051 721, из них первую дозу вакцины получили 5 302 581, две дозы - 4 788 753, бустерную дозу - 2 752 545 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 207 842 человека.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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