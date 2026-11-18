Новатэк подписал договор на поставку СПГ в Турцию
- 18 ноября, 2026
- 13:48
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Крупнейший независимый производитель природного газа в России "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, и обсуждает возможность увеличения объемов, а также варианты инвестиций в газовую отрасль республики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон.
"Мы подписали договор на поставку в Турцию, обсуждаем увеличение, а также варианты с инвестициями в газовую отрасль", - сказал он.
Отметим, что точные объемы поставок не были указаны.
Агентство отмечает, что ранее в рамках Веронского Евразийского экономического форума Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ и сообщал о переговорах по увеличению поставок.