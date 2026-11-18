Крупнейший независимый производитель природного газа в России "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, и обсуждает возможность увеличения объемов, а также варианты инвестиций в газовую отрасль республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"Мы подписали договор на поставку в Турцию, обсуждаем увеличение, а также варианты с инвестициями в газовую отрасль", - сказал он.

Отметим, что точные объемы поставок не были указаны.

Агентство отмечает, что ранее в рамках Веронского Евразийского экономического форума Михельсон призвал Турцию заключать долгосрочные контракты на поставки СПГ и сообщал о переговорах по увеличению поставок.