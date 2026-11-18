У президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет полноценный разговор на саммите АТЭС, независимо от формата встречи.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, президенты могут встретиться сегодня.

"Решено, что они встретятся может быть и сегодня уже вечером в ходе торжественного обеда, если там все лидеры соберутся. Когда лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор. Независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать, стоя и глядя в глаза друг друга. Встреча будет, встреча будет", - отметил он.

По его словам, Путин и Трамп могут несколько раз пообщаться в ходе работы на саммите АТЭС.