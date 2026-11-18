Uşakov: Tramp və Putin bu gün APEC sammiti çərçivəsində danışıqlar apara bilər
Region
- 18 noyabr, 2026
- 13:50
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Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammitində görüş formatından asılı olmayaraq ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putin arasında danışıqlar baş tutacaq.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
Onun sözlərinə görə, prezidentlər bu gün görüşə bilərlər.
"Qərara alınıb ki, onlar bəlkə də elə bu gün axşam təntənəli şam yeməyi zamanı görüşəcəklər. Liderlər bir-biri ilə görüşdükdə, onlar arasında hərtərəfli söhbət olacaq", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Putin və Tramp APEC sammitinin işinin gedişatında bir neçə dəfə ünsiyyət qura bilərlər.
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