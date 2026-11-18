Перспективы развития трехсторонних связей между Азербайджаном, Турцией и Северным Кипром, а также расширение сотрудничества в медиасфере обсуждались в ходе делового визита руководителя медиагруппы Yeni Çağ, заместителя председателя Турецкого союза интернет-медиа (TİMBİR) Агиля Алескера на Северный Кипр.

Как сообщает Report, в рамках визита он принял участие во встречах с президентом Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом и премьер-министром Уналом Юстелем.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обмена информацией и реализации совместных проектов.

Кроме того, А. Алескер встретился с руководителем телеканала Genç TV Эртаном Биринджи, обсудив возможности запуска совместных трансляций и медиапроектов с группой Yeni Çağ.

В завершение визита он принял участие в официальном приеме по случаю 43-й годовщины создания Северного Кипра - Дня Республики.