В Азербайджане до 2030 года предусматривается ежегодное привлечение 25 тысяч человек к программам профессиональной подготовки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на панельной сессии "Меняющаяся экономика, меняющиеся навыки: Воспитание человеческого капитала будущего" в рамках Форума профессионального образования.

По его словам, одним из основных приоритетов министерства в сфере профессиональной подготовки является разработка профессиональных и квалификационных стандартов в соответствии с потребностями рынка труда.

"Разработано более 1000 подобных стандартов, которые внесены в соответствующий реестр министерства. Госагентство занятости в течение года работает с почти 500 тыс. безработных и ищущих работу граждан. Ежегодно в среднем 18–20 тыс. человек присоединяются к курсам профподготовки. В рамках этих программ организуются курсы продолжительностью до шести месяцев по более чем 130 профессиям и специальностям", - сказал Алиев.