В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Салах (Агавнаванк) на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как передает Report, в источниках царского и советского периодов село упоминается под названием Салах.

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Агавнаванк.

Село Салах упоминается в источниках со второй половины XIX века. В период царской России село входило в состав Казахского уезда Елисаветпольской губернии. С 1995 года село входит в состав Тавушской области Армении.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1897 году в селе проживало 184, в 1907 году - 39, в 1914 году - 64, а в 1931 году - 112 человек. В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, на землях, оставшихся в составе АДР, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением.

Согласно армянским источникам, жители азербайджанских сел в местности Гарагая, где находилось село, оказывали сопротивление дашнакским формированиям, но в июне 1920 года были изгнаны. Население Салаха бежало в Казахский уезд Азербайджана.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР. В советский период село входило в состав Дилижанского района, а позднее – в состав Иджеванского района. По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР24. В результате в 1949-1950 годах часть азербайджанских жителей села была депортирована в Азербайджанскую ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.