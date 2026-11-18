Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в финансовом секторе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, обсуждения были проведены в рамках делового визита расширенной делегации во главе с заместителем председателя Центрального банка Узбекистана Аброрхужой Турдалиевым в Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Стороны провели обмен опытом в управлении информационной инфраструктурой, централизованного управления серверными и сетевыми структурными единицами, ежегодных мероприятий по обеспечению непрерывности операций и организации устойчивости в дата-центрах и др.

В рамках визита делегация встретилась с заместителем председателя ЦБА Гюлер Пашаевой и генеральным директором Рашадом Мамедовым, на которой подчеркивалась важность расширения сотрудничества между ЦБ двух стран.