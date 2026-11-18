Турция и Азербайджан наращивают военное сотрудничество на основе взаимного доверия, уделяя особое внимание совместным учениям и оборонной промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы укрепляем наше военное сотрудничество с братским Азербайджаном на основе взаимного доверия, прежде всего в области совместных учений и оборонной промышленности", - отметил министр.

Он также сообщил, что Анкара внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией.

По словам Гюлера, Турция рассчитывает, что установление прочного мира будет способствовать укреплению стабильности на Южном Кавказе, развитию транспортных и торговых связей, а также экономического сотрудничества.