Yaşar Gülər: Can Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığı gücləndiririk
Region
- 18 noyabr, 2026
- 13:11
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Azərbaycanla qarşılıqlı etibar əsasında başda birgə təlimlər və müdafiə sənayesi olmaqla hərbi əməkdaşlıq güclənir.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər bildirib.
"Bu çərçivədə can qardaşımız Azərbaycan ilə qarşılıqlı etibar əsasında başda müştərək təlimlər və müdafiə sənayesi olmaqla hərbi əməkdaşlığımızı gücləndiririk. Digər tərəfdən, Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh prosesini yaxından izləyir, davamlı sülhün Cənubi Qafqazda sabitliyi, nəqliyyat və ticarət əlaqələrini və iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəyinə inanırıq", - nazir vurğulayıb.
Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан наращивают военное сотрудничество
Yasar Guler: Türkiye strengthens military cooperation with Azerbaijan
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