В Азербайджане за сутки вакцинированы 4 092 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 092 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 092 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 415, второй – 418, третьей – 2 947, количество привитых ревакцинацией после положительного результата – 312 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 649 741, из них первую дозу вакцины получили 5 340 053, две дозы - 4 840 220, бустерную и более доз - 3 229 389 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 240 079 человек.