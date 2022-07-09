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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 680 человек.
Здоровье
9 июля 2022 г. 20:57
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 680 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрированы 377 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 167 человек, третьей и более дозами – 1 013 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 123 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 781 757, из них первую дозу вакцины получили 5 359 466, две дозы - 4 855 346, бустерную дозу - 3 316 486 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 250 459 человек.

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