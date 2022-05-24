В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 999 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 999 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 349 человек, второй дозой - 271 человек, третьей и более дозами - 2 148 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 231 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 701 006, из них первую дозу вакцины получили 5 346 173, две дозы - 4 847 713, бустерную дозу - 3 271 363 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 757 человек.