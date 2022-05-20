В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 067 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 067 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 347 человек, второй дозой - 587 человек, третьей и более дозами - 1 910 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 223 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 701 250, из них первую дозу вакцины получили 5 345 251, две дозы - 4 846 372, бустерную дозу - 3 265 489 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 138 человек.