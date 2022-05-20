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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 067 человек.
Здоровье
20 мая 2022 г. 16:54
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 067 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Число вакцинированных первой дозой составило 347 человек, второй дозой - 587 человек, третьей и более дозами - 1 910 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 223 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 701 250, из них первую дозу вакцины получили 5 345 251, две дозы - 4 846 372, бустерную дозу - 3 265 489 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 138 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals number of people vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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