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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 292 человека.
Здоровье
29 июня 2022 г. 16:34
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 292 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 490 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 269 человек, третьей и более дозами - 1 349 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 184 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 764 407, из них первую дозу вакцины получили 5 354 028, две дозы - 4 853 487, бустерную дозу - 3 307 795 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 097 человек.

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