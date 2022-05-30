В Азербайджане за сутки один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 759 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 998 человек, 9 713 скончались, число активно больных - 48.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 706 тестов, всего - 6 892 285 тестов.