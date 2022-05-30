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В Азербайджане за сутки один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане за сутки один человек заразился коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
30 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 759 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 998 человек, 9 713 скончались, число активно больных - 48.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 706 тестов, всего - 6 892 285 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms one new COVID-19 case
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 1 nəfər yoluxub

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