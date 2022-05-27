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В Азербайджане за сутки 11 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 11 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
27 мая 2022 г. 16:45
В Азербайджане за сутки 11 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки умерших от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 746 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 987 человек, 9 712 скончались, активно больных - 47.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 163 теста, всего - 6 885 286 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 11 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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