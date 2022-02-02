В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 385 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 385 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 670 313 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 630 727 человек, 8 779 скончались, активно больных - 30 807.

За последние сутки проведено 18 797 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 191 130 тестов.