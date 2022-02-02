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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек В Азербайджане зарегистрировано 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 385 пациентов вылечились.
Здоровье
2 февраля 2022 г. 15:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 385 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 670 313 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 630 727 человек, 8 779 скончались, активно больных - 30 807.

За последние сутки проведено 18 797 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 191 130 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 6,620 new COVID-19 cases on February 2
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa sutkalıq yoluxma 6 600-ü ötüb

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