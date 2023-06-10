В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились два человека

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки 3 человека выздоровели, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В целом в стране выявлено 831 878 фактов заражения, из них 821 579 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 19 активно больных, от коронавируса скончались 10 280 человек.

За последние сутки для выявления новых случаев заражения проведено 857 тестов, всего на сегодняшний день - 7 630 905 тестов.