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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 96 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 96 человек В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился.
Здоровье
4 октября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 96 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались двое пациентов.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 060 человек вылечились, 9 921 - скончался, число активных больных составляет 776.

За последние сутки в стране проведено 3 806 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 260 232 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 96 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 96 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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