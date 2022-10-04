В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 96 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались двое пациентов.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 060 человек вылечились, 9 921 - скончался, число активных больных составляет 776.

За последние сутки в стране проведено 3 806 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 260 232 теста.