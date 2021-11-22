В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 825 человек

В Азербайджане зарегистрировано 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 574 799 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 539 494 человека, 7 657 скончались, активно больных - 27 648.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 6 199 тестов, в целом - 5 449 379 тестов.