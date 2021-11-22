О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 825 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 825 человек В Азербайджане зарегистрировано 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 больных вылечились.
Здоровье
22 ноября 2021 г. 19:11
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 825 человек

В Азербайджане зарегистрировано 825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 283 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 574 799 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 539 494 человека, 7 657 скончались, активно больных - 27 648.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 6 199 тестов, в целом - 5 449 379 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan reports 825 new COVID-19 cases on November 22
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi