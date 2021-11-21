В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 889 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 889 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 537 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 889 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 537 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 25 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 573 974 факта заражения COVID-19, из них вылечиися 538 211 человек, 7 624 скончались, активно больных - 28 139.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 740 тестов, в целом - 5 443 180 тестов.