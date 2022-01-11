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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 673 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 673 человека В Азербайджане зарегистрировано 673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 пациента вылечились.
Здоровье
11 января 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 673 человека

В Азербайджане зарегистрировано 673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 14 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 622 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 606 311 человек вылечились, 8 471 – скончался, число активных больных составляет 7 454.

За последние сутки в стране проведено 9 333 теста на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 957 603 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 673 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb

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