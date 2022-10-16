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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 61 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 61 человек В Азербайджане зарегистрировано 61 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.
Здоровье
16 октября 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 61 человек

В Азербайджане зарегистрировано 61 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 812 228 человек вылечились, число активных больных составляет 439. Всего скончались 9 932 человека.

За последние сутки в стране проведено 2 232 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 289 143 теста.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 61 nəfər koronavirusa yoluxub

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