В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 61 человек

В Азербайджане зарегистрировано 61 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 61 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 822 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 812 228 человек вылечились, число активных больных составляет 439. Всего скончались 9 932 человека.

За последние сутки в стране проведено 2 232 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 289 143 теста.