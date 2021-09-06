О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2406 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2406 человек В Азербайджане зарегистрирован 2 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 867 пациентов вылечились.
Здоровье
6 сентября 2021 г. 15:29
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2406 человек

В Азербайджане зарегистрирован 2 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 867 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 37 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 445 278 фактов заражения COVID-19. Из них вылечились 386 549 граждан, скончались - 5 879.

Число пациентов COVID-19 в больницах составляет 52 850.

За последние сутки в стране было проведено 11 550, в общей сложности - 4 563 070 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan records over 2,400 COVID cases per day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2406 nəfər koronavirusa yoluxub, 37 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi