В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2406 человек

В Азербайджане зарегистрирован 2 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 867 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрирован 2 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 867 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 37 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 445 278 фактов заражения COVID-19. Из них вылечились 386 549 граждан, скончались - 5 879.

Число пациентов COVID-19 в больницах составляет 52 850.

За последние сутки в стране было проведено 11 550, в общей сложности - 4 563 070 тестов.