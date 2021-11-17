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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 025 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 025 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 025 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 267 больных вылечились.
Здоровье
17 ноября 2021 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 025 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 025 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 267 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 565 965 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 528 105 человек, 7 524 скончались, активно больных - 30 336.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 127 тестов, в целом - 5 392 281 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,025 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 025 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 nəfər ölüb

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