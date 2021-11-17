В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 025 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 025 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 267 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 025 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 267 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 565 965 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 528 105 человек, 7 524 скончались, активно больных - 30 336.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 127 тестов, в целом - 5 392 281 тест.