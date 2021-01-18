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В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились 503 человека, 118 заразились

В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились 503 человека, 118 заразились За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
18 января 2021 г. 18:59
В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились 503 человека, 118 заразились

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 13 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 227 391 факт заражения коронавирусной инфекцией, из них 215 771 человек вылечился, 3 022 скончались. В настоящее время лечение проходят 8 598 пациентов.

За последние сутки проведено 3 399 тестов, в целом 2 321 592 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan 503 nəfər sağalıb, 118 nəfər yoluxub

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