В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 835 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 835 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 580 507 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 545 035 человек, 7 736 скончались, активно больных - 27 736.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 352 теста, в целом - 5 485 509 тестов.