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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 835 больных вылечились.
Здоровье
25 ноября 2021 г. 16:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 880 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 835 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 580 507 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 545 035 человек, 7 736 скончались, активно больных - 27 736.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 352 теста, в целом - 5 485 509 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,880 new COVID-19 cases, 27 deaths on November 25
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 880 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

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