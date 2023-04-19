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В Азербайджане за сутки 75 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 75 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 101 человек вылечился.
Здоровье
19 апреля 2023 г. 16:55
В Азербайджане за сутки 75 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 101 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 820 317 человек вылечились, число активных больных составляет 459. Всего скончались 10 217 человек.

За минувшие сутки проведен 1 561 тест на выявление коронавируса, за текущий период - 7 579 826 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 180 человек. В целом в Азербайджане введено 13 958 814 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 75 new COVID-19 cases
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