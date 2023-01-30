​​​​​​​В Азербайджане за сутки 6 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 600 человек вылечились, число активных больных составляет 228. Всего скончался 10 081 человек.

За последние сутки было проведено 634 теста на выявление новых случаев заражения, всего на сегодняшний день выполнено 7 485 294 теста.

При этом вакцинированных от COVID-19 за последние сутки в стране нет.